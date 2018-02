Inter de Milão vence Benevento e é terceiro classificado em Itália

Os golos do eslovaco Skriniar e do capitão Ranocchia, aos 66 e 69 minutos, respetivamente, ambos na sequência de bolas paradas cobradas pelo português João Cancelo, deram os três pontos à formação da casa.

Para a equipa de Luciano Spalletti, foi apenas a segunda vitória no ano de 2018, e um regresso aos triunfos depois da derrota no reduto do Génova na jornada anterior (2-0), além da subida provisória ao terceiro posto, com 51 pontos, mais um do que a Roma, que no domingo recebe o AC Milan.

Já o Benevento, sofreu a 22.ª derrota em 26 jogos na Serie A, somando 10 pontos no fundo da tabela, 11 pontos abaixo da linha de água.

Depois de uma primeira parte sem grandes oportunidades de golo, Massimo Coda podia ter colocado os forasteiros na frente, aos 58 minutos, quando estava isolado perante Handanovic.

Na resposta, a formação da casa acabou por fazer dois golos em três minutos, ambos na sequência de bolas paradas cobradas por João Cancelo, o primeiro aos 66, pelo eslovaco Skriniar, de cabeça, depois do canto do português ser desviado pelo uruguaio Vecino.

No segundo golo, Cancelo cobrou um livre direto para a área, onde o outro defesa central do Inter e capitão Andrea Ranocchia finalizou de cabeça.

Apesar de uma maior pressão dos forasteiros, os nerazzurri continuaram a controlar o jogo e, aos 81, passaram a fazê-lo com maior facilidade, na sequência da expulsão, por acumulação de amarelos, de Viola, o que acabou com as intenções dos visitantes.

Antes, num duelo entre duas equipas tranquilas no meio da tabela, o Génova, com Iuri Medeiros em campo a partir dos 60 minutos, saiu derrotado do terreno do Bolonha, que subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com 33 pontos.

Golos de Destro (49 minutos) e Falletti (72) selaram a vitória para a equipa da casa, enquanto os visitantes somaram a 12.ª derrota no campeonato e seguem no 13.º lugar, com 30 pontos.

No domingo, a Juventus pode subir provisoriamente à liderança em caso de vitória na receção à Atalanta (17:00), no jogo grande da jornada, com o Nápoles, atual líder da classificação, a só entrar em campo na segunda-feira, em casa do Cagliari.



