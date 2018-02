Rony Lopes bisa no empate a três golos do Mónaco em Toulouse

O primeiro golo pertenceu mesmo ao internacional sub-21 luso, que abriu o marcador aos oito minutos a passe de Balde Keita, a bater com frieza e um remate colocado o guarda-redes Lafont.

A equipa da casa igualou aos 24 minutos, pelo médio costa-marfinense Ibrahim Sangare, a fuzilar o guarda redes Subasic, após um cruzamento do flanco esquerdo, resultado que se registava ao intervalo.

Dois minutos após o intervalo, Rony Lopes repôs a vantagem dos comandados de Leonardo Jardim, numa recarga a um remate ao poste do montenegrino Stevan Jovetic, que, aos 72, aumentou a vantagem do Mónaco.

O encontro parecia resolvido, mas o Toulouse, aproveitando erros defensivos dos forasteiros, ainda conseguiram chegar à igualdade, com golos aos 78 e 87 minutos, respetivamente de Andy Delort, de grande penalidade, e Yaya Sanogo.

Em ambos, um protagonista comum, o central polaco Glick, no primeiro a fazer um penálti escusado, a carregar na área Yaya Sanogo, e no segundo a permitir que este mesmo jogador, de costas para a baliza de Subasic, fizesse a rotação à sua frente e rematasse para o fundo das redes.

Pela equipa do Mónaco, e além de Rony Lopes, alinhou outro internacional português, o também médio João Moutinho, que cumpriu os 90 minutos.

Com este empate, o Mónaco manteve o segundo lugar com 57 pontos, a 11 do Paris Saint-Germain, que lidera, e com mais dois do que o Marselha, que se desloca no domingo justamente ao Parque dos Príncipes para defrontar Neymar e companhia, naquele que é o jogo de maior cartaz da 27ª jornada.



Lusa