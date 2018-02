Jogador do Chaves Matheus Pereira sofreu traumatismo craniano

"O atleta Matheus Pereira sofreu um traumatismo craniano, na região occipital, caiu, perdeu os sentidos durante cerca de dois minutos, mas foi recuperado, imobilizado e transferido para o Hospital de Chaves já consciente, com os sinais vitais normais e perfeitamente recuperado", disse o médico, antes da habitual conferência de imprensa dos treinadores dos dois clubes para analisar o jogo.

Matheus Pereira, de 21 anos, emprestado pelo Sporting desde o início da temporada ao clube de Trás-os-Montes, caiu este domingo inanimado no relvado, nos minutos finais do encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, depois de chocar com Mano.

O médico explicou que o jogador foi para a unidade de saúde local para ser "revisto" e lhe serem feito os exames adequados, nomeadamente uma tomografia axial computorizada (TAC) para ver se sofreu alguma lesão.

"Provavelmente vai ficar no hospital em vigilância pelo menos durante 24 ou 48 horas", acrescentou.

João Ribeiro garantiu estar "perfeitamente tranquilo" quanto ao estado de Matheus Pereira porque quando o deixou na ambulância ele já estava em "perfeitas condições físicas".

"Foi um grande susto, mas parece-me que vai ser uma recuperação rápida, embora vá ter de ter cuidados nos próximos dias", frisou.

O Desportivo de Chaves venceu este domingo em casa o Estoril Praia, por 2-0, com golos de William e Matheus Pereira, e ficou a um ponto do quinto lugar, ocupado pelo Rio Ave.



Lusa