Lyon empata com Saint-Étienne e falha aproximação aos três primeiros

A equipa do Lyon esteve na frente do marcador desde o minuto 19, quando o avançado dominicano Mariano Diaz inaugurou o marcador, mas permitiu que o Saint-Étienne restabelecesse o empate ao minuto 90, pelo lateral direito Mathieu Debuchy.

Também este domingo, o Bordéus, que vinha a protagonizar uma excelente recuperação no campeonato, cedeu um nulo em casa frente ao Nice, que se segue à derrota em Marselha por 1-0, na jornada anterior.

O Lyon não soube aproveitar o empate de sábado a três golos do Mónaco em Toulouse, nem a circunstância do Marselha se deslocar este domingo ao Parque dos Príncipes para defrontar o líder Paris Saint-Germain, que conta 68 pontos, contra 57 da equipa de Leonardo Jardim, 55 do Marselha e 50 do Lyon.

O Bordéus é oitavo classificado, com 36 pontos, os mesmos do seu adversário deste domingo, o Nice, que é nono. O Saint-Étienne é 12.º, com 34.



Lusa