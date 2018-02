Quaresma dá a vitória ao Besiktas no dérbi com o Fenerbahçe

Em Istambul, o internacional português, que foi titular na equipa da casa, marcou aos 77 e 90+4 minutos e foi determinante na recuperação do Besiktas, num jogo em que o Fenerbahçe chegou à vantagem pelo brasileiro Fernandão, aos oito. O croata Vida empatou a partida, aos 49.

Pepe esteve ausente no Besiktas, enquanto Luís Neto foi titular no centro da defesa do Fenerbahçe.

Com este resultado, o Besiktas igualou o Fenerbahçe no terceiro posto do campeonato turco, com 44 pontos, e manteve-se a três do Galatasaray, que lidera.

Lusa