Nelson Évora conquista medalha de bronze no triplo salto dos mundias de atletismo

Évora, que chegou a liderar a prova, com uma marca que era na altura a melhor do ano, ficou a três centímetros do norte-americano Will Claye (17,43), medalha de prata nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, e a um do brasileiro Almir dos Santos (17,41).

O atleta do Sporting conquistou a 13.ª medalha para Portugal em Mundiais de pista coberta e a primeira desde 2010, quando Naide Gomes conquistou a prata no salto em comprimento.

Lusa