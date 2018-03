Bradley Wiggins dopou-se na Volta à França em 2012

A comissão já investigava há algum tempo as acusações de doping que pendiam sobre o ciclista e a equipa SKY.

No mesmo documento, a que jornal britânico "The Guardian" teve acesso, é descrita a utilização de uma potente substância por parte do ciclista, não para fins terapêuticos, mas para melhorar o rendimento.

Bradley Wiggins já reagiu às acusações, negando a utilização de qualquer produto sem que houvesse necessidade clínica para tal.