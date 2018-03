Jogos da Champions e Liga Europa com um minuto de silêncio em memória de Astori

Com esta decisão do organismo, o Liverpool-FC Porto, dos oitavos de final da 'Champions', agendado para terça-feira, e o Sporting-Viktoria Plzen, dos oitavos de final da Liga Europa, marcado para quinta-feira, terão um minuto de silêncio antes do apito inicial.

Davide Astori foi no domingo encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine, ao que tudo indica por causas naturais, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Astori, nascido em San Giovanni Bianco, na província de Bérgamo, há 31 anos, atuava na Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens pelo AC Milan, clube em que se formou, Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.

O funeral terá lugar na Basílica de Santa Cruz, em Florença, na quinta-feira.

Entretanto, o procurador de Udine anunciou a abertura de um inquérito à morte de Astori, cuja autópsia deverá ser feita hoje.

"Abrimos um inquérito judicial por homicídio involuntário, contra desconhecidos por agora", explicou o procurador Antonio de Nicolo, acrescentando à rádio RAI que se trata de um procedimento "obrigatório".

Lusa