Mendy de volta aos treinos do Manchester City depois de ausência de seis meses

O lateral-esquerdo treinou esta segunda-feira normalmente com o resto da equipa, mas não se espera que volte aos jogos até ao próximo mês de abril.

"Quando comecei a minha recuperação, a minha ideia era conseguir voltar para disputar as meias-finais da Liga dos Campeões. Mas estou a melhorar consideravelmente e talvez consiga voltar antes do tempo. Eu penso que consigo estar de volta dentro de quatro semanas, mas é importante que recupere bem e que não me pressionem para voltar", disse o francês, numa entrevista ao site oficial do clube.

Mendy, de 23 anos, não joga desde setembro de 2017, quando saiu lesionado da partida frente ao Crystal Palace (5-0), da 'Premier League'. Na sua ausência, o treinador espanhol Pep Guardiola adaptou os médios Fabian Delph e Oleksandr Zinchenko no flanco esquerdo da equipa de Manchester.

O internacional francês chegou aos 'citizens' no verão de 2017, transferido do Mónaco por 49,2 milhões de libras (cerca de 55 milhões de euros).

Lusa