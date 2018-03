Benfica manifesta confiança em Paulo Gonçalves

No âmbito da mesma operação foi também detido um técnico do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça.

No comunicado divulgado hoje, a Sport Lisboa e Benfica SAD informa ainda que irá pedir com caráter de urgência uma audiência com a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, "pelas reiteradas e constantes violações do segredo de justiça, sobre os processos que envolvem o clube, numa estratégia intencional e com procedimentos fáceis de serem investigados, como hoje foi claramente comprovado".