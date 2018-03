Federação internacional de atletismo mantém suspensão à Rússia

Na sequência da recomendação de um grupo de trabalho antidopagem, "o conselho da IAAF decidiu manter a suspensão à Federação Russa de Atletismo (Rusaf)" disse em conferência de imprensa Rune Andersen, médico do organismo que rege o atletismo mundial.

"Embora tenham sido cumpridas algumas recomendações necessárias para o levantamento da suspensão, há ainda outras que não foram asseguradas", disse Rune Andersen.

Em novembro de 2015, A IAAF foi a primeira federação de modalidade a suspender a Rússia, no seguimento das revelações de um sistema de dopagem sistemático e institucionalizado no desporto do país, abrindo a porta somente à participação de atletas independentes nos Jogos Olímpicos Rio2016.

Em 28 de fevereiro, o Comité Olímpico Internacional (COI) levantou a suspensão do Comité Olímpico da Rússia, que estava em vigor desde dezembro, devido ao escândalo de doping institucionalizado no país.

