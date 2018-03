Fiorentina renova contrato de Astori, salário vai para mulher e filha

O presidente da Fiorentina , Andrea Della Valle, já tinha revelado que o clube tinha um acordo verbal com Astori para a renovação de contrato por quatro épocas.

O acordo vai mesmo ser oficializado, com o salário - cerca de 1,15 milhões de euros por ano - a ser entregue à esposa e à filha do defesa e capitão da equipa de Florença.

Já hoje, as primeiras conclusões da autópsia realizada a Davide Astori revelaram as causas da morte do futebolista italiano.

No domingo, Astori foi encontrado morto no quarto de hotel em que a Fiorentina se encontrava em estágio, para um jogo em Udine.