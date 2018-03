Plantel da Fiorentina homenageia Astori com camisola nas grades do Estádio

Os futebolistas do clube italiano, que voltaram esta terça-feira a treinar após o falecimento de Astori, no domingo, saíram do centro de treinos e caminharam até ao Estádio, onde penduraram uma camisola de Davide, com o número 13, assinada por toda a equipa, juntamente com flores e uma mensagem de apoio.

A iniciativa foi acompanhada por alguns adeptos que também se reuniram no local e que gritaram mensagens de força e apoio ao plantel.

A Fiorentina anunciou hoje na sua conta oficial do Twitter que, em conjunto com o Cagliari, que a camisola número 13 será retirada e não voltará a ser usada por outro jogador.

Davide Astori foi no domingo encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine, ao que tudo indica por causas naturais, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

A autópsia do internacional italiano será realizada hoje e o corpo do jogador estará na quarta-feira em câmara ardente, no centro técnico de Coverciano, da Federação italiana, em Florença.

O funeral terá lugar na Basílica de Santa Cruz, em Florença, na quinta-feira.

Lusa