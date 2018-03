Diego López recebe alta hospitalar após sofrer traumatismo

Através das redes sociais, o guardião de 36 anos revelou que já encontra em casa a recuperar, depois do "susto" que viveu no domingo, no campo do Levante, num duelo que acabou empatado (1-1).

"Deram-me hoje alta e já estou em casa, junto da minha família, a descansar e a recuperar do susto", escreveu o internacional espanhol na sua conta oficial do Twitter.

López, que durante a sua carreira representou clubes como o Real Madrid, AC Milan e Sevilha, agradeceu os serviços médicos que recebeu primeiro do Espanyol e do Levante e depois no Hospital La Fe, em Valência, e na Clínica Diagonal de Barcelona.

"Deram todos uma resposta impecável. Obrigado a todos", disse.

No jogo com o Levante, o guarda-redes chocou com o avançado albanês Sadiku, aos 39 minutos, e perdeu a consciência, tendo saído do relvado em maca e com colar cervical.



Lusa