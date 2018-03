FC Porto defende liderança da I Liga em Paços de Ferreira, Benfica recebe Aves

Numa luta pelo título reduzida a dois, depois de o Sporting perder no Dragão (2-1) e ficar a oito pontos do primeiro lugar, o conjunto de Rui Vitória é o primeiro a entrar em campo na 26.ª jornada, tentado reduzir, provisoriamente, a desvantagem.

Os 'encarnados', que venceram os últimos cinco jogos e oito dos derradeiros nove, jogam com o 13.º colocado na Luz, onde somam 11 vitórias e um empate, com o Sporting (1-1), com 40 golos marcados e cinco sofridos (17-1 nos últimos quatro).

Benfica defronta o Desportivo das Aves sem Pizzi

Jason Cairnduff

Sem Pizzi, que forçou o quinto amarelo face ao Marítimo (5-0) para 'limpar' a folha disciplinar, Rui Vitória não poderá repetir o 'onze' dos últimos quatro jogos, com Samaris e João Carvalho a perfilarem-se como os mais prováveis substitutos do '21'.

De resto, e numa altura em que são bem maiores os problemas fora do campo do que com a equipa de futebol, tudo se deverá manter, num coletivo que tem tido no brasileiro Jonas, já autor de 30 golos, a sua grande referência.

Pela frente, o Benfica vai ter um conjunto que, sob o comando de José Mota, atravessa o melhor período da época, somando três triunfos e dois empates nas últimas cinco rondas, que lhe valeram saltar do 18.º e último para o 13.º posto.

Por sua vez, o Desportivo das Aves pontuou na maioria das vezes, somando três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com o quinto melhor ataque, com 15 golos marcados.

Os 'encarnados' são, porém, favoritos para ficarem, provisoriamente, a dois pontos do FC Porto, que, no domingo, recebe o Paços de Ferreira, formação que na última ronda caiu para zona de despromoção, no 17.º lugar.

Marega, Soares, Alex Telles e Danilo são baixas no FC Porto

MANUEL FERNANDO ARAUJO

Os 'dragões', ainda sem derrotas (21 vitórias e quatro empates), ganharam os últimos seis jogos, apresentando-se na Mata Real sem grande desgaste, depois de um jogo 'tranquilo' em Liverpool (0-0), na terça-feira. O maior problema dos portistas são as baixas, a última das quais o avançado maliano Marega, melhor marcador dos 'dragões' no campeonato (19 golos), que se lesionou face aos 'leões', juntando-se a Soares, Alex Telles e Danilo.

Com os reforços de inverno, o treinador Sérgio Conceição tem, porém, soluções de qualidade para manter a equipa na sequência das vitórias.

Quanto ao Paços de Ferreira, está no pior momento da época, com cinco derrotas consecutivas - que fizeram cair a equipa do 13.º para o 17º lugar -, duas delas em casa, onde soma quatro vitórias, quatro empates e quatro desaires.

No terceiro posto, a oito pontos do FC Porto e três do Benfica, segue o Sporting, que perdeu o 'comboio' do título e agora terá como objetivo principal chegar ao segundo lugar, último de acesso à Liga dos Campeões (terceira pré-eliminatória).

Sporting desloca-se a Chaves e SC Braga luta por aproximação ao terceiro lugar

Os 'leões', que perderam dois dos últimos cinco encontros e já cederam 12 pontos fora (três empates e duas derrotas), deslocam-se na segunda-feira ao estádio do Desportivo de Chaves, que só perdeu três vezes em casa, com FC Porto, Benfica e Feirense.

JOS\303\211 COELHO

A ronda abre na sexta-feira, com o Sporting de Braga à procura do quinto triunfo consecutivo na receção ao Moreirense, 16.º colocado, que deixará os 'arsenalistas', à condição, a um escasso ponto dos comandados de Jorge Jesus.

Miguel Vidal

No sábado, e além do jogo da Luz, o Rio Ave, com apenas quatro pontos somados nas últimas seis rondas, é anfitrião do Feirense, que vem de um 3-0 ao Boavista, enquanto os 'axadrezados' recebem o Estoril, a zero nas últimas quatro rondas.

O jogo da Mata Real fecha o programa de domingo, que arranca com um Portimonense-Vitória de Guimarães, equipas tranquilas, mas em crise de resultados, e prossegue com o Marítimo-Vitória de Setúbal e o Belenenses-Tondela.

Calendário da 26.ª jornada:

- Sexta-feira, 09 mar:

Sporting de Braga - Moreirense, 20:30

- Sábado, 10 mar:

Rio Ave - Feirense, 16:00

Benfica - Desportivo das Aves, 18:15

Boavista - Estoril-Praia, 20:30

- Domingo, 11 mar:

Portimonense - Vitória de Guimarães, 11:45

Marítimo - Vitória de Setúbal, 16:00

Belenenses - Tondela, 18:00

Paços de Ferreira - FC Porto, 20:15

- Segunda-feira, 12 mar:

Desportivo de Chaves - Sporting, 19:00

Com Lusa