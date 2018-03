Petit promete Moreirense "ambicioso" na deslocação a Braga

"Vai ser um Moreirense igual a si próprio, ambicioso, sabendo que do outro lado está uma excelente equipa, que só tem duas derrotas em casa, com 30 golos marcados. É uma equipa com várias soluções para várias posições", disse Petit.

O treinador dos 'cónegos', que falava aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão à partida inaugural desta jornada, apelidou o jogo de "final", salientando que o adversário é "muito forte", mas prometeu atrevimento.

"Queremos ser ambiciosos e temos mais uma final pela frente. Vamos com intuito de fazer um bom resultado, procurar os três pontos, diante de um adversário muito forte. Vamos passar por momentos difíceis, mas queremos ser atrevidos, com qualidade de jogo e boas transições, boa circulação de bola", disse o treinador.

O Moreirense é 16.º classificado, com 22 pontos, apenas mais um do que o Paços de Ferreira, primeiro clube em zona de despromoção, enquanto o Sporting de Braga é quarto, com 55 pontos, estando a quatro do terceiro classificado, o Sporting.

O dérbi minhoto joga-se na sexta-feira pelas 20:30 em Braga.

Lusa