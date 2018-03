Jovem treinado por Jorge Costa morre durante o sono

O Tours, clube da II Divisão francesa de futebol, cuja equipa principal é treinada pelo português Jorge Costa, anunciou hoje o falecimento do seu jogador Thomas Rodriguez, de 18 anos, na noite de quinta para sexta-feira, durante o sono.



O anúncio foi feito pelo clube através de um comunicado publicado na sua página na internet, no qual dá conta da "extrema dor" pela morte de Thomas Rodriguez, que estava a passar a noite no centro de formação do clube do norte de França, no qual era residente.



A partida com o Valenciennes, marcada para hoje foi adiada, e o clube pede que em todos os jogos da I e II Ligas do futebol francês e da Ligue 2 seja respeitado um minuto de silêncio.



O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, antigo companheiro de equipa de Jorge Costa, publicou uma mensagem de apoio ao "amigo" na sua página oficial na rede social Twitter, falando de "mais um dia triste para o futebol", no qual lembra também Daniel Raimundo, adepto do Sporting, e Philippe Daguillon, fisioterapeuta do Nantes, seu antigo clube.

Lusa