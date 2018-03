O gesto de Mourinho que está a emocionar a internet

Mourinho e o Manchester United enviaram uma carta, assinada pelo técnico e dirigida a um adepto australiano, Sacha Pisani, que perdeu recentemente o avô.

Foi o próprio Sacha que partilhou o texto nas redes sociais:

Nela pode ler-se: "Fui informado, e fiquei profundamente abalado por saber, que o vosso querido avô Charlie faleceu recentemente.

Em nome da equipa técnica e dos jogadores do Manchester United, envio as mais sentidas condolências para o Jason, o Sacha, o Alex e a Angelina, incluindo familiares e amigos, na perda do vosso ente querido.

Que as recordações vos possam consolar e que o amor e o apoio dos que vos rodeiam sejam úteis nos próximos tempos.

Os nossos pensamentos e orações estão convosco neste momento de tristeza."

Na publicação no Twitter, Sacha agradece a Mourinho e à equipa inglesa, conta que o avô foi um fiel adepto do Manchester United durante toda a vida e confessa que este gesto "significa muito para a família", que vive em Melbourne.

David Klein

Em janeiro, outro gesto solidário do treinador português tornou-se viral nas redes sociais. Mourinho também enviou uma carta, na altura a um adepto de 94 anos do clube que tinha recentemente sofrido um AVC.