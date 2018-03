Reus renova com o Dortmund até 2023

O avançado, de 28 anos, está ao serviço do Dortmund desde 2012, depois de antes se ter distinguido na equipa do Borussia Moenchengladbach, e o seu atual contrato expirava em 2019.

"Desde 2012 que visto a camisola do Borussia, estou feliz e orgulhoso por hoje poder anunciar que vou continuar a envergá-la", disse o jogador, citado no comunicado do clube.

"Desde a minha infância que sonhava jogar com a camisola amarela e negra deste clube", acrescentou Reus, que é natural de Dortmund.

A carreira de Reus, muito marcada por lesões, passa por um momento alto - após quase um ano de ausência (problema de joelho), regressou com três golos em quatro jogos na Bundesliga.

Na seleção, tem nove golos em 29 jogos e espera ser selecionado por Joachim Low para o Mundial da Rússia. Reus não esteve no Mundial de 2014, por lesão.

A renovação de Reus coloca ponto final na especulação sobre o seu futuro desportivo, já que havia interesse na sua contratação por parte do Bayern.

Lusa