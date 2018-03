Benfica recebe Desportivo das Aves e pode aproximar-se do FC Porto

Os 'encarnados' entram para esta ronda com menos cinco pontos do que o FC Porto e mais três do que o Sporting, 'rivais' que jogam com Paços de Ferreira (domingo) e Desportivo de Chaves (segunda-feira), respetivamente.

As duas equipas chegam a este encontro nas melhores fases no campeonato, com o Benfica a vir de cinco vitórias consecutivas e o Aves (13.º) sem derrotas há cinco encontros.Esta será a quarta receção do Benfica aos avenses para o campeonato e nas três anteriores goleou sempre a equipa do concelho de Santo Tirso.

O Rio Ave tenta consolidar o quinto lugar, com mais um ponto do que o Chaves, na receção ao Feirense, 15.º.A quatro pontos dos vila-condenses está o Boavista, sétimo classificado, que recebe o lanterna-vermelha Estoril Praia, que pode sair do último lugar, em caso do triunfo.