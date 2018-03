Benfica vence Desportivo das Aves e reforça 2.º lugar

O triunfo 'encarnado' começou a definir-se nos últimos 20 minutos da partida, o primeiro através do melhor marcador do campeonato - Jonas chegou aos 31 golos -, aos 71 minutos, tendo Ruben Dias, apenas quatro minutos depois (75), descansado os adeptos benfiquistas, ao anotar o segundo tento.

Com esta vitória, o Benfica aproxima-se do FC Porto, líder do campeonado com 67 pontos, mais dois do que os 'encarnados' e menos um jogo, enquanto os avenses estão no 13.º posto com 25.

Lusa