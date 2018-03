Jogador do Arsenal confessa que sente vontade de vomitar antes dos jogos

"Toda a gente diz que devia aproveitar o último ano, jogar o máximo possível e absorver tudo", revelou o defesa do Arsenal ao Der Spiegel.

O internacional alemão está desde 2011 no Arsenal, mas não joga desde janeiro devido a uma lesão. Contudo, o facto de não jogar não parece que seja um problema, muito pelo contrário.

Na entrevista ao jornal alemão, Mertesacker admitiu que preferia "sentar-se no banco ou - ainda melhor - nas bancadas". "O meu corpo está acabado (...) Quando me retirar, vou sentir-me livre, pela primeira vez na minha vida."

O defesa alemão foi mais longe, falando sobre a pressão imensa do futebol e admitindo que tinha vontade de vomitar antes dos jogos. "Há dias em que percebemos que é um peso, tanto física como psicologicamente. Mas temos de continuar a dar o máximo, mesmo se estivermos lesionados."

"Nos momentos antes dos jogos, o meu estômago remexe-se como se tivesse de vomitar. E tenho de engolir a bílis de forma tão violenta até começar a chorar". Apesar de tudo isto, Mertesacker admite que não se arrepende e que faria tudo de novo. "Mesmo que tivesse de vomitar antes de cada jogo e ter de ir para a reabilitação 20 vezes, eu faria tudo de novo."

Esta é uma sensação que já dura há algum tempo. O campeão mundial revelou que no Mundial de 2006, na Alemanha, ficou aliviado quando perdeu a meia final para a Itália. "Quando perdemos a meia final para a Itália, como é obvio fiquei desapontado. Mas, além disso, fiquei aliviado. Lembro-me como se fosse hoje e de ter pensado que tinha finalmente acabado."

Mertesacker vai pendurar as chuteiras no final da época, e deverá assumir o papel de treinador de uma equipa do Arsenal.