Mourinho diz que De Boer é "o pior treinador da história da Premier League"

O técnico português respondeu a De Boer, que treinou o Crystal Palace no início da temporada, depois de o holandês ter criticado o facto de Marcus Rashford, avançado no Manchester United, não ser uma opção regular para José Mourinho.

"Li por aí umas declarações do pior treinador da história da Premier League, Frank De Boer: sete jogos, sete derrotas e zero golos a favor. Ele disse que não era bom para o Rashford ter um treinador como eu porque só penso em ganhar. Mas, se ele fosse treinado pelo Frank, aprenderia a perder porque ele perdeu todos os jogos", disse o treinador dos red devils.

Rashford, que marcou os dois golos da vitória de sábado frente ao Liverpool (2-1), tem sido pouco utilizado por Mourinho esta época, que tem preferido apostar em Alexis Sanchéz, proveniente do Arsenal.

No fim do jogo em Old Traffod, De Boer afirmou que é uma "pena" que Rashford esteja às ordens de José Mourinho.

O holandês, que também treinou o Ajax e o Inter de Milão, chegou ao Crystal Palace em junho de 2017, tendo sido despedido dez semanas depois, dadas as quatro derrotas em quatro jogos.

Lusa