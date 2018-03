Quando o presidente de um clube de futebol invade o campo com uma arma. Aconteceu na Grécia

A confusão instalou-se no campo quando, ao minuto 90, Fernando Varela fez um golo pelo PAOK, que acabou por ser anulado depois do veredito de um árbitro assistente.

Após a decisão da equipa de arbitragem, vários jogadores e técnicos das equipas invadiram o campo. Entre eles estava ao presidente do PAOK, Ivan Svvidis, que pisou o relvado acompanhado pelos seguranças, que o iam dissuadindo das tentativas de agressão.

Eis senão quando Ivan Svvidis entrou pela segunda vez no campo, sem casaco, e foi possível ver que carregava uma arma na cintura.

Entretanto, a polícia anunciou que abriu uma investigação a Ivan Savvidis, por entrada ilegal no relvado e posse de objeto perigoso num evento desportivo. O dono do PAOK tem licença de porte de arma, segundo as autoridades.

O AEK, clube visitante, diz que vai apresentar uma queixa à FIFA e à UEFA.

Num comunicado, o PAOK veio também declarar que "Ivan Savvidis está a preparar todos os procedimentos necessários para proteger a equipa e todos os seus colaboradores das ameaças e ataques a que foram submetidos".

O jogo só foi suspenso duas horas depois a pedido do AEK, que afirmou que a atmosfera se tinha tornado ameçadora para o jogo continuar. A partida não ficou decidida, ainda sem pontuação e com o relatório do árbitro ainda por apresentar.