Morreu Camacho Vieira, antigo médico da seleção nacional

Camacho Vieira, que também foi médico do Belenenses, nasceu em Miranda do Corvo, formou-se em Coimbra, tendo posteriormente feito especialização em ortopedia.

Fora de medicina, esteve desde os tempos de estudante ligado ao fado de Coimbra, tendo chegado a gravar discos e a atuar publicamente em inúmeras ocasiões.

Camacho Vieira, distinguido em 1994 pela presidência da República com o título de comendador da Ordem de Mérito, recebeu, entre outras, as distinções de médico honorário da FPF, a medalha de mérito cultural da Câmara Municipal de Coimbra e a de sócio honorário do Belenenses.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, enviou uma mensagem de condolências á família, na qual destaca "a competência profissional e as qualidades humanas" de Camacho Vieira, que contribuíram para "engrandecer a FPF e o futebol português".

O Belenenses, na sua página na rede social Facebook, também endereçou as condolências à família do antigo médico, sócio honorário do clube desde 1984.



Lusa