Polícia grega emite mandado de captura para presidente do PAOK

O presidente do PAOK, Ivan Savvidis, pediu entretanto desculpa por ter entrado armado no relvado durante um jogo entre a sua equipa e o AEK, facto que levou governo grego a suspender a liga de futebol do país.

"Quero apresentar as minhas desculpas aos adeptos do PAOK, e a todos os que gostam de futebol", disse Savvidis em comunicado.

O presidente do clube de Salónica reconhece que não tinha o direito de invadir o terreno de jogo e afirma que a sua reação foi emocional.

Ivan Savvidis entrou em campo armado, já em tempo de descontos, depois de o árbitro ter anulado um golo que garantia o triunfo do PAOK e colocava a equipa na liderança da liga grega.

Savvidis admite que a sua reação se deveu "a situação de crise que se vive no futebol grego e garante que não pretendeu interferir com o trabalho dos árbitros nem ameaçou ninguém.

O dirigente considera que o futebol grego "está doente" e assegura que vai continuar a lutar por "um futebol justo para conseguir ganhar campeonatos em campo e não no tribunal".

Com Lusa