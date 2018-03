Ronald de Boer defende irmão das críticas de Mourinho

Esta afirmação do treinador português foi proferida em resposta a Frank de Boer, que teve uma curta experiência como técnico do Crystal Palace no início da época, somando sete derrotas nas sete primeiras jornadas, sem qualquer golo marcado, e que criticou Mourinho por este não saber lidar com o potencial do jovem internacional inglês Marcus Rashford.

"Os treinadores têm filosofias diferentes na hora de dar oportunidades e desenvolver os futebolistas provenientes da formação. Não há fórmulas boas ou más, há diferentes, e temos de as respeitar", afirmou Ronald de Boer, atual treinador das camadas jovens do Ajax, à cadeia britânica Sky Sports.

O antigo internacional holandês prosseguiu a defesa do irmão: "Mourinho assinou com Alexis Sánchez em janeiro e a realidade é que isso não é bom para a evolução de Rashford, visto que jogará menos, sendo ele um dos maiores talentos da 'Premier League' e que, com toda a certeza, será um jogador importante para Inglaterra no Mundial da Rússia".

Não obstante, Ronald de Boer assegurou que Frank, "respeita muito" José Mourinho e defendeu a ideia de que Rashford, se estivesse no Ajax, poderia fazer dois jogos maus que se manteria como titular no terceiro, ao contrário do que sucede no Manchester United, em que as coisas são diferentes".



Lusa