Treinador Villas-Boas participa no Campeonato Nacional de todo o terreno

Ao volante de um Can-Am Maverick X3, na categoria SVV (buggy), e com Gonçalo Magalhães como navegador, Villas-Boas aproveita a anunciada pausa na carreira de treinador até ao verão para participar na primeira prova do Campeonato Nacional de todo o terreno.

O antigo treinador do FC Porto esteve no Dakar aos comandos de uma Toyota Hilux, com Ruben Faria como co-piloto, que agora será seu opositor.

Na prova sul-americana acabou por sofrer um acidente que o obrigou a desistir na quarta etapa. A Baja TT do Pinhal percorre os concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã e conta com 325 quilómetros cronometrados.

Depois de treinar o FC Porto, com o qual foi campeão e venceu a Liga Europa (2010/11), Villas-Boas, atualmente com 40 anos, prosseguiu a carreira nos ingleses do Chelsea e Tottenham, passando depois pelos russos do Zenit e pelos chineses do Shangai SIPG, optando por fazer uma pausa na carreira na presente época.

Lusa