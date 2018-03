Os adeptos do West Ham que vão ficar proibidos de assistir a jogos

Num comunicado emitido na página oficial do clube, o West Ham, informou que está a trabalhar com a Polícia Metropolitana de Londres para identificar as pessoas que saltaram para o relvado do estádio olímpico de Londres na derrota contra o Burnley (0-3), em jogo da liga inglesa.

O clube disse também que todos os indivíduos que forem identificados vão ser castigados e não vão poder assistir a mais nenhum jogo do West Ham, em casa ou fora, e anunciou que vai pedir aos tribunais para impedir esses adeptos de presenciarem qualquer outra partida de futebol.

Os adeptos invadiram o relvado depois do terceiro golo da equipa visitante, mostrando a sua insatisfação face às exibições do clube londrino, que ocupa a 16.ª posição, com 30 pontos, três acima da linha de despromoção.

Lusa