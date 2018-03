River Plate vence rival Boca Juniors e conquista Supertaça da Argentina

Gonzalo Martínez, aos 18 minutos, de grande penalidade, e Ignacio Scocco, aos 69, num rápido contra-ataque, selaram o triunfo do River Plate na sexta edição da prova.

O conjunto comandado por Marcelo Gallardo sucede no palmarés da prova ao Lanús, que, na época passada, tinha batido precisamente o River Plate, por 3-0.

No campeonato argentino, e cumpridas 19 jornadas, o River Plate é apenas 18.º classificado, com 23 pontos, enquanto o Boca Juniors lidera destacado, com 46, mais oito do que o segundo colocado, o Talleres Córdoba.

Lusa