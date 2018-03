Selecionador de Marrocos pondera processar futebolista que o acusou de corrupção

"Já faz dez anos que estou em África e nenhum jogador pode afirmar que tenha sido selecionado sem que tenha tido o meu aval desportivo", referiu o técnico, em comunicado divulgado na conta que tem na rede social Twitter.

Renard reagiu às palavras de Mouhsine Montouali, ex-futebolista do Raja Casablanca e agora no Al-Rayyan, do Qatar, que disse ser necessário ter um empresário amigo do selecionador, que lhe pudesse dar recompensas, para ser convocado.

"A corrupção não faz parte do meu vocabulário e das minhas práticas. A minha integridade prevalecerá até ao final da minha carreira, sejam quais forem as consequências", disse ainda Hervé Renard.

O treinador explicou que os jogadores exprimem muitas vezes, no calor da emoção, as suas frustrações, mas que Metouali foi mais longe, em entrevista Al Watan, e teve, segundo o técnico, declarações "difamatórias".

"Não só é um ataque à minha integridade, como sugere que os jogadores selecionados corrompem", acrescentou.

Marrocos é um dos adversários de Portugal no grupo B no Mundial2018, que decorrerá na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho, juntamente com Espanha e Irão, de Carlos Queiroz.

O jogo entre Portugal e Marrocos, da segunda jornada do grupo, está agendado para 20 de junho, em Kazan.



Lusa