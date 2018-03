Manchester United bate o Brighton e está nas meias-finais da Taça de Inglaterra

Um golo do ponta de lança belga Romelu Lukaku e outro do 'trinco' ex-Benfica Nemanja Matic, aos 37 e 83 minutos, garantiram a vitória por 2-0 aos 'red devils', que depararam com grande réplica do Brighton, que 'vendeu cara' a derrota, como o demonstra o facto do United ter confirmado a vitória apenas a sete minutos do final do tempo regulamentar.

Os dois golos surgiram de cruzamentos para o poste mais distante da baliza do Brighton, o primeiro de Matic para Lukaku, e o segundo de Aslhey Young para Matic, ambos finalizados de cabeça.

A equipa orientada pelo treinador português José Mourinho junta-se assim ao Tottenham, que venceu fora o Swansea de Carlos Carvalhal, por 3-0, nas meias finais da Taça de Inglaterra, enquanto aguarda pelo desfecho das outras duas partidas dos quartos de final, o Leicester-Chelsea e o Wigan-Southampton, marcadas para domingo, para conhecer os outros dois semifinalistas.

Lusa