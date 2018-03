Marítimo vence na visita ao Tondela com bis de Joel Tagueu

Miguel Cardoso inaugurou o marcador para a equipa da casa, aos dez minutos, mas um 'bis' do brasileiro Joel Tagueu, aos 41 e 53 minutos, provocou a reviravolta e deu a vitória aos insulares.

Com este triunfo, o Marítimo ocupa o sexto lugar, com 39 pontos, a um ponto do Rio Ave, que no domingo visita o Sporting, enquanto o Tondela é 11.º, com 29.

Lusa