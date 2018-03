Raúl Silva e Dyego Sousa de regresso no Sporting de Braga

O ponta de lança Dyego Sousa esteve ausente um mês da competição, devido a lesão, após a goleada em Guimarães (5-0), enquanto Raúl Silva falhou a receção ao Moreirense, da última ronda (vitória por 3-0), devido a castigo.

Lukic e Sequeira saíram em relação à última convocatória e Ricardo Ferreira e Fransérgio continuam lesionados, enquanto Marafona, João Carlos Teixeira e Dyego Sousa estão recuperados, mas ainda não são opção para Abel Ferreira.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 58 pontos, e Desportivo de Chaves, sétimo, com 36, defrontam-se no domingo, às 18:00, no Estádio Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Tiago Sá e Matheus.

- Defesas: Marcelo Goiano, Bruno Viana, Rosic, Diogo Figueiras, Raúl Silva, Jefferson.

- Médios: Danilo, Fábio Martins, André Horta, Vukcevic, Xadas e Esgaio.

- Avançados: Wilson Eduardo, Paulinho, Ricardo Horta, Hassan e Dyego Sousa.

Lusa