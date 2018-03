Del Potro impõe em Indian Wells primeira derrota do ano a Federer

O histórico era claramente favorável a Federer, mas o suíço entrou mal no encontro, e acabou por sair derrotado por 2-1, 6-4, 6-7 (8-10) e 7-6 (7-2), com dois dos três 'sets' a serem decididos no 'tie break'.

Roger Federer perdeu o primeiro parcial por 6-4, cedendo o serviço no quinto jogo, e no segundo 'set', sem que qualquer um dos jogadores perdesse quando servia, empatou o encontro já num 'tie break', que se prolongou até 10-8.

No parcial final a decisão foi levada novamente ao 'tie break', mas apenas após o argentino 'salvar' três bolas de encontro de Federer, quando o suíço servia para o 6-4 e num 'set' que viria então a conseguir até ao 'tie break'.

Nessa discussão, Del Potro ganhou novo ânimo - depois de o encontro ter estado praticamente nas 'mãos' do suíço - e foi mais forte, conseguindo o triunfo ao seu terceiro 'match point'.

O argentino, que é oitavo na hierarquia mundial, impôs a Federer a primeira derrota do suíço em 2018 - tinha uma sequência de 17 encontros vitoriosos -, e somou o 22.º título na sua carreira, depois de este ano já ter vencido em Acapulco.

Del Potro, que conquistou ainda o primeiro Masters 1.000 da sua carreira, torna-se também o primeiro argentino a vencer em Indian Wells e o primeiro sul-americano desde Marcelo Ríos, em 1998.

Quanto a Federer, já tinha vencido este ano o Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, e o torneio de Roterdão.

