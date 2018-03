Lyon vence em casa do Marselha com golo nos descontos de Depay

Em jogo da 30.ª jornada, o português Rolando até abriu o marcador para a equipa da casa, aos 31 minutos, antes de Rami, na própria baliza, igualar o encontro para os forasteiros aos 42.

No segundo tempo, um golo de Aouar, aos 52, consumou a reviravolta, mas um golo do grego ex-Benfica Mitroglou, que tinha entrado aos 64, empatou a contenda aos 84, antes do 'substituto' Depay, para lá dos 90, fazer o 3-2 final para o Lyon, que teve Anthony Lopes entre os postes.

O resultado deixa a equipa de Bruno Genesio, quarta classificada, a dois pontos do Marselha, que segue no terceiro lugar com 59 pontos, já a sete do segundo posto, ocupado pelo Mónaco de Leonardo Jardim, e a 24 da liderança, do Paris Saint-Germain.

Antes, o Saint-Étienne venceu o Guingamp por 2-0, com golos do sérvio Subotic (29) e Cabella (79), e subiu ao nono posto, com 39 pontos, e aproximou-se dos lugares de acesso à Europa.

O Nantes, por seu lado, foi surpreendido em casa do lanterna vermelha Metz, ao empatar a uma bola e perder o quinto lugar, para o Rennes. Roux marcou para a formação da casa, aos 12, antes de Rongier empatar aos 23.

No primeiro jogo do dia, o Paris Saint-Germain reforçou a liderança da 'Ligue 1' ao vencer em casa do Nice, com reviravolta, por 2-1, com golos do argentino ex-Benfica Di María (21) e do brasileiro Dani Alves (82) a anularem o tento inicial de Saint-Maximin (17).

Com este resultado, o PSG, que continua órfão do brasileiro Neymar, passou a contar 83 pontos, em 31 jogos, contra 66, em 30, do campeão em título Mónaco, de Leonardo Jardim, que na sexta-feira recebeu e bateu o Lille por 2-1.

Lusa