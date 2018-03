Miguel Oliveira 5º classificado no Grande Prémio do Qatar

No circuito de Losail, Miguel Oliveira, terceiro no Mundial de 2017, partiu do quarto lugar da grelha, mas 'falhou' a primeira curva e perdeu vários lugares, nunca mais conseguindo aproximar-se da dianteira da corrida.

A vitória foi conquistada pelo italiano Francesco Bagnaia (Kalex), seguido pelo seu compatriota Lorenzo Baldassarri (Kalex), segundo, e o espanhol Alex Marquez (Kalex), terceiro, depois de partir da 'pole'.

Com Lusa