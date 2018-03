Miguel Oliveira na “pole position” do GP do Qatar, a 1ª prova do Mundial de Moto2

Miguel Oliveira, terceiro classificado no Mundial de 2017, cumpriu a sua melhor volta ao circuito de Losail, em Doha, em 2.00,846 minutos, ficado a 547 milésimos do espanhol Alex Marquez (Kalex), que selou o tempo mais rápido, com 2.00,299.

"Fico feliz por ter conseguido um lugar nas duas primeiras filas da frente, algo que era o nosso objetivo. Também estou satisfeito com o nosso ritmo. Vou concentrar-me em fazer um bom arranque e em evitar o tráfego, para que possamos chegar o mais alto possível, e o mais rápido possível", afirmou o piloto português.

Além de Alex Marquez, a primeira linha da grelha de partida terá, no domingo, os italianos Lorenzo Baldassarri (Kalex), segundo na qualificação, com 2.00,607 minutos, e Francesco Bagnaia (Kalex), terceiro, em 2.00,843.A corrida está agendada para domingo às 14:20 (horas de Lisboa).

Em Moto GP, a 'pole' foi para o francês Johann Zarco (Yamaha), a terceira da carreira, que, com o tempo de 1.53,680, bateu o recorde de Losail, que pertencia ao espanhol Jorge Lorenzo desde 2008.

Na segunda posição vai partir o espanhol Marc Márquez (Honda), que fez 1.53,882, enquanto o italiano Danilo Petrucci (Ducati) fez o terceiro tempo, com 1.53,887.

Em Moto3, o melhor tempo coube ao italiano Nicollò Antonelli (Honda), com 2.06,364.

Lusa