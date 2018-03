Real Sociedad despede treinador Eusebio Sacristán

"Imanol Alguacil (da equipa B) treinará a equipa principal até final da época", refere o clube basco em comunicado, aproveitando para agradecer a Eusebio Sacristán a "dedicação" ao serviço da Real Sociedad.

No sábado, a equipa perdeu em casa com o Getafe e concluiu a jornada no 15.º lugar, muito longe dos lugares europeus.

Mesmo assim, a Real Sociedad, que tem 33 pontos, resultado de nove vitórias, seis empates e 14 derrotas, ainda está distante dos lugares de

descida, em que o Las Palmas ocupa a 18.ª posição, com 21 pontos.

Também hoje o clube, que na última época terminou a Liga em zona europeia (6.º), comunicou a rescisão de contrato com o seu diretor-desportivo, Lorenzo Juarros, com o qual tinha uma ligação de 16 anos.

Lusa