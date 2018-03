Fernando Madureira absolvido no caso do cântico da Chapecoense

O Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto deu provimento ao recurso do líder dos Super Dragões. De acordo com o acórdão, não foi provado que Fernando Madureira tenha cantado ou incentivado os restantes elementos da claque a cantar.

Fernando Madureira tinha sido proibido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude de frequentar recintos desportivos durante seis meses e multado em 2600 euros, devido ao cântico alusivo ao Benfica e à tragédia da Chapecoense durante um jogo de andebol entre o FC Porto e as águias, em abril de 2017.