Ronaldo pede que não "apaguem o momento bonito" que vive com "notícias falsas"

O El Mundo avançou esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo estaria em negociações com o fisco espanhol e que o português iria pagar cerca de 15 milhões de euros, de modo a que as Finanças encerrassem o processo de dívidas fiscais em que está envolvido.

O jornal espanhol citou fontes que anunciaram a existência de reuniões entre os assessores do jogador e a Autoridade Tributária do país. No entanto, outras fontes das Finanças desmentiram tal acordo.

E, agora, será o próprio Cristiano Ronaldo a negá-lo. Através das redes sociais, o jogador do Real Madrid publicou uma fotografia acompanhada por aquilo que parece ser o desmentido do acordo.

Cristiano Ronaldo está acusado de ocultar 14,7 milhões de euros de rendimentos pelos direitos de imagem, numa alegada fuga ao fisco que terá acontecido entre 2011 e 2014. Foi até pedida pena de prisão para o jogador por crimes de fuga ao fisco.

O internacional português disse sempre estar inocente em todo o processo, garantindo às autoridades que nunca teve intenção de defraudar o fisco espanhol.