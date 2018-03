Rúben Dias vai ser reavaliados pelos médicos da seleção

Os departamentos médicos do Benfica e da Federação Portuguesa de Futebol já estão em contacto.

Ainda não está definido a tempo de paragem, uma vez que a lesão tem pouco mais de 24 horas. É provável que Rúben Dias fique de baixa pelo menos duas semanas.

O defesa central do Benfica lesionou-se no sábado no jogo com o Feirense, tendo sido substituído por Samaris aos 90 minutos.

Rúben Dias, de 20 anos, foi chamado por Fernando Santos pela primeira vez. A seleção tem dois particulares neste período, um com o Egito e outro com a Holanda.