Bruno de Carvalho confirma que é arguido

Bruno de Carvalho diz que não ficou surpreendido e que sabia ao que ia quando foi ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa responder num inquérito que investiga crimes de devassa da vida privada e difamação.

O presidente leonino acrescenta que todo este caso terminará com uma queixa contra Paiva dos Santos e os seus advogados por denúncia caluniosa.

Bruno de Carvalho escreve também que a expulsão de Paiva dos Santos está em curso, depois de concluído o processo disciplinar contra o empresário que se queixou, no ano passado, de uma publicação feita pelo presidente do Sporting no Facebook.

Na origem da queixa de Paiva dos Santos está um post de Bruno de Carvalho, feito depois da reeleição do presidente leonino, mas sobre um assunto que marcou campanha para a liderança do clube no ano passado: uma auditoria externa às contas do Sporting exigida por vários sócios,

entre os quais João Pedro Paiva dos Santos, que formalizou o pedido para a inspeção do deve e haver de Alvalade, auditoria que nunca chegou a avançar.

Na página pessoal do Facebook, Bruno de Carvalho acusou então o sócio e antigo candidato à presidência em 2013 de ter manobrado nos bastidores com Pedro Guerra, diretor de conteúdos da Benfica TV, para levar essa auditoria a bom porto.