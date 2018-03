Benfica multado em mais de 6 mil euros por declarações em programa da BTV

Além desta multa aos 'encarnados', que na ocasião terão prometido apresentar provas de um novo 'caso Apito Dourado', também o diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, foi suspenso por 22 dias e multado em 1.377 euros por declarações publicadas em entrevista a órgão de comunicação social (jornal O Jogo, de 05 de janeiro de 2018).

O presidente do conselho de administração da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, foi suspenso por 45 dias e multado em 2.870 euros por declarações sobre agentes de arbitragem, proferidas após o final do jogo com o Boavista, disputado em 09 de janeiro último e a contar para a 17.ª jornada da I Liga.

A SAD do Sporting de Braga foi, por seu turno, multada em 5.738 euros por eventuais agressões de adeptos do Sporting de Braga a agente da força de segurança pública, por ocasião do jogo com o Vitória de Guimarães, da sexta jornada da I Liga e disputado em 17 de setembro de 2017.

Lista de castigos:

- 1 jogo:

Paolo Hurtado (Vitória de Guimarães)

Ponck (Desportivo das Aves)

Belkaroui (Moreirense)

Neto (Moreirense)

André Sousa (Belenenses)

Edson Farias (Feirense)

Tiago Silva (Feirense)

Jean Sony (Feirense)

Briseno (Feirense)

Ivan Marcano (FC Porto)

Sparagna (Boavista)

Vítor Bruno (Boavista)

Domingos Duarte (Desportivo de Chaves)

Quinones (Paços de Ferreira)



Lusa