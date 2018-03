Velejador da Volvo Ocean Race desaparecido após cair ao mar

John Fisher é um dos tripulantes da equipa Scallywag da qual faz parte o português António Fontes.

"A equipa, juntamente com com o Centro de Coordenação de Resgate Marítimo (MRCC), está a realizar uma operação de busca e resgate para recuperar o tripulante desaparecido, John Fisher, que usava o equipamento de sobrevivência quando caiu ao mar", pode ler-se no comunicado da direção da Volvo Ocean Race, divulgado ao início da noite desta segunda-feira.

O velejador inglês está desaparecido há mais de seis horas, a cerca de 2250 km a Oeste do Cabo Horn.

No comunicado, a VOR diz que foi informada pelo Scallywag de "um incidente de homem ao mar, ocorrido hoje à tarde".