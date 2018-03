Reyes e Corona regressam ao FC Porto e juntam-se ao boletim clínico

Reyes tinha saído lesionado, com queixas musculares, no jogo particular entre México e Croácia, disputado nos Estados Unidos na madrugada de quarta-feira, e Corona, também com problemas físicos, foi poupado e não jogou.

Esta sexta-feira, os dois futebolistas fizeram "trabalho de recuperação no ginásio", com o clube a especificar que integram o boletim clínico.

A três dias de visitar o Belenenses, na segunda-feira, na 28.ª jornada da I Liga de futebol, o FC Porto tem ainda Alex Telles e Danilo em treino condicionado, Herrera e Brahimi em gestão de esforço, e Marega em tratamento e trabalho de ginásio.

O FC Porto, que lidera a I Liga de futebol, com mais dois pontos do que o Benfica, defronta o Belenenses (12.º) na segunda-feira, em jogo com início marcado para as 20:00, no Estádio do Restelo.

Os dragões têm nova sessão de treino agendada para sábado, às 11:00, à porta fechada, no centro de estágio do Olival, em Vila Nova de Gaia.



Lusa