Rio Ave e Marítimo prosseguem corrida para a Europa

A seis jornadas do fim do campeonato, quem se atrasa relativamente ao objetivo europeu é o Boavista, que cedeu um ponto na receção ao Tondela.



Com os quatro primeiros da I Liga ainda por entrar em campo - Benfica, Sporting e Sporting de Braga no sábado e FC Porto na segunda-feira -, foi a luta pelo quinto lugar que animou o dia, já que estavam em ação os três principais candidatos.



O quinto lugar só dará acesso à Liga Europa se FC Porto ou Sporting, que se estão a defrontar nas 'meias' -- os 'dragões' ganharam em casa por 1-0 -, venceram a Taça de Portugal, o que já é assumido como o quadro mais provável.



Após o 2-0 do Rio Ave ao Estoril-Praia e de 4-1 no Marítimo-Feirense, as posições relativas mantiveram-se agora com 43 pontos para Rio Ave e 42 para Marítimo. O Boavista, que empatou 1-1, abranda a recuperação e só chega aos 37, podendo mesmo perder o sétimo lugar para o Desportivo de Chaves, que tem 36 e ainda joga sábado em Paços de Ferreira.



No estádio do Rio Ave FC, Pelé, aos 12 minutos, de grande penalidade, e Francisco Geraldes, aos 39, selaram o sexto triunfo caseiro nos últimos sete encontros do conjunto de Vila do Conde.



Apesar de Miguel Cardoso continuar a evitar falar da Europa, é cada vez mais evidente que isso é possível, apesar das receções de alto risco a Sporting e Sporting de Braga.



Em claro crescendo, estão os madeirenses, que também não terão uma primavera fácil, já que têm compromissos com FC Porto, Sporting e Sporting de Braga.



Hoje, mais uma vitória concludente no seu estádio, ante um Feirense que comprovou estar uns 'furos' abaixo, em termos de qualidade.

Joel, aos 51 e 53 minutos, Ricardo Valente, aos 60, e Jean Cléber, aos 81, contribuíram para a goleada maritimista, enquanto Babanco apontou, aos 66, de livre direto, o golo dos forasteiros.



Quem certamente esperava melhor, nesta ronda pascal, era o Boavista, mas foi incapaz de levar de vencido o Tondela, equipa do meio da tabela, cada vez mais perto de assegurar a manutenção -- está sete pontos acima da 'linha de descida'.



A formação 'axadrezada' adiantou-se aos 31 minutos, por intermédio do colombiano Leonardo Ruiz, após o que os visitantes empataram oito minutos volvidos, aos 39, por Tomané.



Os resultados do Funchal e de Vila do Conde ditaram ainda que tudo fica mais complicado para Feirense e Estoril-Praia, na base da tabela.

Os 'canarinhos' são últimos, com 22 pontos, e os 'fogaceiros' penúltimos, com 23. Dois pontos apenas acima, com 25, estão Desportivo das Aves, Moreirense e Paços de Ferreira, pelo que ninguém ainda está condenado.



Sábado, disputa-se o jogo 'grande' da ronda, com os 'arsenalistas' a receberem em Braga o Sporting, com o terceiro lugar ainda em mente. Em caso de vitória, a diferença pontual passa para um ponto, com seis jornadas pela frente.



Se o Benfica ganhar na receção ao Vitória de Guimarães, também no sábado, passa para primeiro, mas com o FC Porto a ter 'direito de resposta' segunda-feira, na visita ao Restelo, que encerra a 28.ª jornada.

Lusa