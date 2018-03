Benfica vence Vitória de Guimarães e sobe ao primeiro lugar

No Estádio da Luz, em Lisboa, onde o Benfica não perde para o campeonato desde fevereiro de 2016, o avançado brasileiro marcou o primeiro golo a fechar a primeira parte (45+1 minutos) e fez o segundo aos 78 minutos, reforçando o estatuto de melhor marcador do campeonato, com 33 remates certeiros.

Após a oitava vitória seguida na I Liga, o Benfica passou a somar 71 pontos, mais um do que o FC Porto, que fecha a jornada da segunda-feira, no terreno do Belenenses, e mais seis do que o Sporting, que hoje visita o Sporting de Braga. O Vitória de Guimarães manteve 33 pontos e desceu um lugar, para 10.º.

Lusa