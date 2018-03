Judoca português Anri Egutidze medalha de prata no Grande Prémio de Tbilissi

No combate decisivo, Egutidze ainda conseguiu equilibrar nos primeiros minutos, mas um erro já perto do final permitiu ao adversário derrotá-lo por ippon com imobilização.



Na caminhada até à final, Egutidze venceu a sua 'poule', derrotando sucessivamente o britânico Adam Hoshal e o georgiano Koba Mchedlishvili, enquanto, nas meias-finais, derrotou o ucraniano Sergii Krivchach.



Portuga conta ainda com uma judoca em Tbilissi, com Yahima Ramirez a competir no domingo na categoria de -78 kg.



Na sexta-feira, os judocas Catarina Costa (-48 kg) e Sergiu Oleinic (-66 kg) foram hoje eliminados na primeira fase.

Lusa