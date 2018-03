Liverpool vence em casa do Crystal Palace com golo de Salah

O resultado permite aos 'reds' subir ao segundo lugar da prova com 66 pontos, apenas mais um do que o Manchester United, com a equipa de José Mourinho a receber ainda hoje o Swansea, de Carlos Carvalhal.



Apesar de ter dominado em termos de posse de bola, a equipa de Jurgen Klopp não criou grandes dificuldades e foi mesmo o Crystal Palace a adiantar-se no marcador, aos 13 minutos, por intermédio de Milivojevic, na conversão de uma grande penalidade.



A reação dos 'reds' só surgiu na segunda metade, tendo Mané igualado a partida, aos 49, e Salah completado a reviravolta, aos 84, numa partida em que Klopp se viu privado do inglês Lallana, que entrou aos 65 minutos e saiu lesionado aos 70.